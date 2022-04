Torti e Di Natale portano l'Aldini al primo posto

La vittoria rimediata dall'Aldini sull'Arcellasco per 3-0 ha un profumo nuovo, portato dal vento e dal fatto che momentaneamente è capolista del girone. Nulla però è ancora deciso: a metà pomeriggio ci sarà la gara del Lombardia Uno, sua diretta concorrente, che deve continuare a macinare chilometri e gol per non rimanere indietro. È anche pur vero che è tutto ancora ben lontano dall'essere deciso, visto che lo stesso Lombardia Uno ha ancora due partite da recuperare. Ma intanto la squadra di Russo si è intascata un'altra vittoria, l'undicesima consecutiva; numeri che fanno paura. Il risultato può ingannare, ma gli ospiti...

