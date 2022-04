Rossoblù vicini al sogno: Le fasi finali come la Champions League!

Se il girone A fosse una montagna e l'Accademia Borgomanero un impavido scalatore, la vetta su cui piazzare la bandiera disterebbe ormai pochi metri. Quattro le partite che restano da giocare, 10 i punti di vantaggio sulla Juve Domo seconda in classifica, se la matematica non è un'opinione sabato, in caso di successo a Crescentino, per i rossoblù di Simone Roncarolo arriverà la certezza della vittoria del girone e dell'accesso alle fasi finali regionali.

VERSO IL RUSH FINALE

Un traguardo voluto, cercato e difeso con le unghie e con i denti, e sabato Roncarolo è pronto ad affondare lo slancio decisivo: «La squadra sta bene ed è pronta per l'ultimo sforzo, c'è qualche dubbio sulle condizioni di Yari Mete e Edoardo Federici (il primo acciaccato, il secondo influenzato, n.d.r.), ma dovrei riavere a disposizione Alessandro Mandelli che nell'ultimo periodo si è allenato spesso con gli Under 17 di Emiliano Rossini.

In ogni caso le eventuali assenze non mi preoccupano più di tanto perché so di poter contare su ragazzi straordinari che hanno fatto e stanno facendo tuttora qualcosa di eccezionale, non so in quanti lo avrebbero pronosticato a settembre. Hanno conquistato ogni punto con lavoro e fatica e cercheranno di fare lo stesso sabato, senza ovviamente sottovalutare la Crescentinese che, a dispetto della classifica, è squadra tosta in grado di mettere in difficoltà chiunque, specialmente sul loro campo».

La squadra di Simone Roncarolo

OBIETTIVI E CAMMINO

Un primato in parte inaspettato, si diceva, ma anche frutto del lavoro di un allenatore a cui non è mai piaciuto accontentarsi: «Ad inizio stagione la richiesta era quella di conservare la categoria regionale per i 2007, ma non è nelle mie corde fissare la salvezza come obiettivo primario. Preferisco imprimere fin da subito nei ragazzi una mentalità vincente, spronarli a tirare fuori il meglio soprattutto per stupire, e non solo per raggiungere quanto prima una zona di classifica priva di pericoli.

Incontrare alla prima giornata la Biellese, che sulla carta era una delle favorite, se non la favorita, è stato un bel banco di prova, e dopo aver pareggiato 1-1 ho cominciato a pensare che avevamo le carte in regola per intraprendere un bel percorso; la certezza mi è arrivata dopo la prima sconfitta in campionato contro l'Arona al nono turno, lì ho capito che quel ko per noi non era la normalità. Non eravamo "tornati coi piedi per terra", si era trattato di uno scivolone, di un incidente di percorso, ed ero sicuro che ci saremmo rialzati subito e avremmo proseguito con grande fiducia e consapevolezza, e così è stato».

Stefano Di Biase, miglior marcatore rossoblù con 15 reti realizzate in 1482 minuti distribuiti in 20 presenze. Una media di un gol ogni 99' e una media voto di 7.00.

TRAGUARDO VICINISSIMO

Fiducia e consapevolezza che hanno portato l'Accademia Borgomanero a giocarsi il primo match-point sabato 23 aprile contro la Crescentinese, ma anche in caso di successo e quindi matematico primo posto, Roncarolo non vuole cali di concentrazione nelle restanti partite:

«Il nostro obiettivo è e rimane quello di fare più punti possibile, a prescindere dal fatto se saremo matematicamente primi già da sabato: sia per coronare questa stagione bellissima, sia in ottica sorteggio dei quarti di finale, visto che per il momento siamo la peggiore delle prime classificate». A un passo dal sogno Roncarolo non nasconde quanto sia meraviglioso vincere il proprio girone.

«Le fasi finali per noi sono un po' come la Champions League, una fantastica ciliegina sulla torta, e se ci arriveremo faremo di tutto per dimostrare che non ci siamo qualificati per caso. Già vincere il girone con questi ragazzi sarebbe una gioia incredibile e anche un modo per cementare i rapporti, in futuro tutti conserveranno un bellissimo ricordo di questa stagione e sarà sempre bello parlarne e rievocare tutti i passaggi che ci hanno portato dove siamo»

QUALI RIVALI PER IL TITOLO?

E a proposito di fasi finali, Roncarolo si proietta già in avanti individuando due squadre particolarmente pericolose da incrociare ai quarti di finale: «Partendo del presupposto che sono tutte formazioni molto forti, se dovessi dirne due che non vorrei incontrare direi Lascaris ed Asti (proprio i galletti, ad oggi, sarebbero l'avversario dei rossoblù ai quarti, n.d.r.). Ovvio che misurarsi subito con le migliori ci darebbe un bello stimolo».

I SINGOLI NEL GRUPPO

Non manca, infine, una riflessione sui singoli che hanno contribuito in maniera particolare all'exploit del Borgomanero: «Mi piace porre ad inizio stagione degli obiettivi individuali diversi a seconda del ruolo in campo e di altri parametri: a Stefano Di Biase avevo chiesto 18 gol, lui era incredulo, mi diceva "ma non li faccio nemmeno in due stagioni", e ora invece gliene mancano solo 3 per raggiungere la soglia, quindi alla fine avevo ragione io (ride, n.d.r.).

Scherzi a parte, Stefano ha fatto un gran lavoro per tutto l'anno e ora sfrutta al meglio quelle che sono le sue doti migliori, in primis l'altezza e la fisicità; in più è cinico e devastante in fase di realizzazione. Hanno fatto tutti dei passi avanti importanti, e poi possiamo contare sul nostro capitano Filippo Torsetta e su Tommaso Strozzi, che sono i leader dello spogliatoio e danno alla squadra un apporto fondamentale anche fuori dal campo».

A sinistra Simone Roncarolo, a destra il suo vice Diego Di Francesco, in mezzo Di Biase