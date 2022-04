Uno all'incrocio, uno alle stelle: il video dei rigori della vittoria rossonera

Uno si stampa sul sette, uno vola alle stelle. La Cbs rimonta due volte il Vanchiglia e si aggiudica la 17ª edizione del Torneo della Pace. In casa propria i ragazzi di Matteo Negro completano la doppietta del torneo pasquale dopo la vittoria dei Pulcini 2011.

La gara si mette subito in salita con le reti di Incarbone e Romano che portano in vantaggio i granata guidati per l'occasione da Giorgio Tonino. Uno 0-2 flash che però non stordisce la Cbs che con pazienza e tenacia recupera il doppio svantaggio grazie alle reti di Luxardo e Posse.

2-2 che vuol dire una sola cosa: i rigori. Anche qui partenza difficile per i rossoneri con la superparata di De Chirico su Pappalardo e anche qui rimonta paziente. L'errore poi di Romano all'ultimo fa esplodere la festa della Cbs che rimane padrona a casa sua. Una Pasqua col doppio sorriso, per lanciarsi a un finale di stagione che vede in Corso Sicilia uno degli epicentri del palcoscenico piemontese.

