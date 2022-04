Schiaffo all'arbitro o testa a testa: «Mai visti 14 minuti di recupero»

Finale senza esclusione di colpi, per alcuni anche in faccia, che veri o presunti hanno infuocato il recupero del mercoledì sera.

La partita tra Bruinese e Cbs è sentita da entrambe le parti: per i biancoblù ogni punto è importante per arpionare la salvezza, i rossoneri devono vincere per rimanere incollati alle costole dell’Alpignano capolista. La posta in gioco è alta, ma il match resta incastrato sullo 0-0, nonostante un gol annullato per fuorigioco agli ospiti e un rigore non concesso ai padroni di casa, ridotti anche in 10 da un'espulsione. Sviste o valutazioni scomode ma corrette che possono capitare in ogni partita.

Gli animi si accendono ulteriormente quando l’arbitro decide di concedere un ampio recupero che inizialmente ammonta a 7 minuti. Il nervosismo è tangibile e dalla panchina della Bruinese (a cui tutto sommato lo 0-0 male non fa) arrivano le proteste e quindi l’ammonizione per il loro allenatore Giuseppe Caprignano: «E’ la prima volta in tanti anni che vengo ammonito, per non parlare di tutte le ammonizioni gratuite che ha dato ai miei».

Entrambe le panchine confermano che, dopo queste proteste, il direttore di gara decide di aumentare i minuti di recupero, che nel frattempo superano sicuramene i 9. Scintille, ma l'incendio deve ancora arrivare. Infatti a recupero "scaduto" il direttore di gara fischia una punizione a favore della Cbs, la sfera finisce in area e De Luca segna il gol del vantaggio. Neppure il tempo di sistemare la palla al centro che l’arbitro emette il triplice fischio e consegna la vittoria ai rossoneri tra le proteste dei giocatori della Bruinese.

Il capitano dei padroni di casa, si dirige verso il direttore e da lì la situazione s'infuoca: l’arbitro lamenta di aver ricevuto uno schiaffo, ma da entrambe le panchine nessuno conferma il fatto e per qualcuno è solo un finale di partita condito dalla delusione e dal nervosismo per essersi visti sottrarre la vittoria nei (fin troppo abbondanti) minuti di recupero.

Questo il commento arrivato da Negro, allenatore della Cbs.

«Che sia stata una partita gestita male è innegabile, ma lo è stata da entrambe le parti. Anche a noi è stato annullato un gol del tutto valido e non voglio sentir parlare di malafede o che noi fossimo d'accordo con l'arbitro, perchè se così fosse non ci avrebbe annullato il gol. Per quanto riguarda lo schiaffo volante, io non ho visto niente perchè dopo la rete dei miei, ho esultato e sono andato via. Solo più tardi sono venuto a sapere dai miei dirigenti che al campo sono arrivate le forze dell'ordine perchè l'arbitro accusava di aver ricevuto uno schiaffo. Io posso parlare solo di calcio, resto fuori dalla polemica. I sette minuti ci stavano perchè abbiamo fatto molti cambi durante il secondo tempo e probabilmente ne ha dato qualcuno in più per le varie proteste, ma non siamo mai arrivati a 14. Non voglio che passi che abbiamo rubato una partita, per il resto non so dirti se ci siano stati schiaffi sull'arbitro o meno perchè ero concentrato a festeggiare la vittoria. La cosa che mi preme sottolineare è che non ci sia stato alcun accordo con l'arbitro, e come ha commesso errori a sfavore degli avversari, ne ha fatti anche nei nostri confronti. Per quanto riguarda l'episodio dello schiaffo finale, resta una cosa tra il direttore e la squadra avversaria, dal quale prendo le distanze perchè non mi sono accorto di niente.»

PAROLA ALLA DIFESA

Questo il commento del direttore del settore giovanile della Bruinese Lorenzo Verduci su Facebook, che pur non facendo alcun riferimento allo scontro tra giocatori e arbitro, lamenta gli eccessivi minuti di recupero concessi sul finale del match che hanno consentito ai rossoneri di portare a casa la vittoria sottraendo un punto fondamentale ai padroni di casa per sperare nella salvezza.

L’allenatore dei biancoblù Giuseppe Carpignano non nega il nervosismo, quanto invece lo schiaffo del calciatore al direttore.