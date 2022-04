Garnone cambia la partita in 2', poi colpo di Coda e sigillo Ena: i Cervotti vedono la salvezza, Spazio Talent retrocesso

Prima lo spavento, poi la gioia. Il Venaria soffre, ma riesce ad imporsi per 4-2 sullo Spazio Talent e, complice la sconfitta del Caselle in casa della Pro Eureka, si porta in sesta posizione, che significa salvezza diretta. I Cervotti chiudono il primo tempo in svantaggio per l'autogol di Lorenzi, con gli ospiti di Antonio Aracri che sono grintosi e ben organizzati. Nella ripresa sale in cattedra Garnone, che prima sigla il pari e 2' dopo conquista il rigore trasformato da capitan Medelin; lo Spazio Talent non molla e trova il 2-2 con Borrione, ma nel finale ai padroni di...

