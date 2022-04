Pareggio a suon di gol: Montagno chiude la gara sbloccata da Lischetti

Termina con un pareggio la sfida tra Caronnese e Varesina: 2-2 tra Brugnone e Calandrino al Centro Sportivo Comunale di Caronno. Nel primo tempo sono gli ospiti a fare la partita, trovando il gol del vantaggio con Lischetti e creando tante occasioni da gol non sfruttate. Si apre bene anche la ripresa per i ragazzi in maglia bianca che sfruttano gli spazi e le giocate in verticale per colpire e trovano il raddoppio con Daverio. I Rossoblù non mollano e restano attaccati alla partita per tutto il secondo tempo, trovando prima l'1-2 con il nuovo entrato Banfi e poi il...

