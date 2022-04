Si libera l'urlo rossoblù: Borgomanero campione

Una soddisfazione che traspare da ogni parola. L'Accademia Borgomanero è campione del girone A. Un verdetto che arriva dopo una partita sofferta con la Crescentinese (finita 2-1 per i rossoblù) che ha reso il tecnico, Simone Roncarolo, orgoglioso del suo gruppo. «Sono felicissimo per i ragazzi e ancora di più che la vittoria del campionato sia arrivata su questo campo, così difficile. È stata una partita tostissima, i ragazzi della Crescentinese sono stati davvero bravissimi. È un successo per cui lavoriamo dal 23 agosto».

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA A SAMUELE MERLIN, DIFENSORE CENTRALE DELL'ACCADEMIA BORGOMANERO