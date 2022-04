Da Quincinetto al Camp Nou: la bandiera dei pirati sventola in Catalogna

Una posizione di classifica più che tranquilla, con la salvezza diretta in cassaforte, e la possibilità di affrontare gli ultimi impegni stagionali con testa e gambe libere. Il Quincitava veleggia in acque calme e inizia a programmare la prossima annata, e in occasione delle vacanze pasquali si è concesso un viaggio di squadra in Catalogna, dove i gialloneri hanno partecipato alla Copa Jordi di Blanes con annessa tappa a Barcellona e visita al Camp Nou e al centro sportivo blaugrana.

Luca Contiero, tecnico del Quincitava, si è detto entusiasta del viaggio condiviso con i suoi ragazzi

«Siamo partiti mercoledì 13 aprile e siamo tornati nella serata del lunedì di Pasquetta, è stata una bellissima esperienza, formativa. Il torneo si è svolto a Blanes, dove ci sono addirittura 10 campi tutti curati in maniera perfetta, c'era un'atmosfera da calcio inglese, senza barriere che dividevano il terreno di gioco e le tribune, davvero un bell'ambiente.

Nella Copa Jordi abbiamo incontrato squadre con tradizioni e metodologie di calcio differenti dalle nostre, c'è stata una bellissima cerimonia di apertura e poi hanno diviso le partecipanti in gironi da 3, noi abbiamo affrontato squadre tedesche e francesi provenienti dalla zona di Marsiglia e Montpellier, l'unica pecca è stata non sfidare una spagnola visto che eravamo in Catalogna, però abbiamo già preso accordi per tornare anche l'anno prossimo e partecipare ad un altro torneo. In ogni caso è andata bene, ad un certo punto mentre giocavamo una squadra olandese che era in tribuna ha iniziato a farci i cori di incoraggiamento, quindi lo prendo come un complimento».

Il Quincitava 2006 al Torneo "Copa Jordi" a Blanes in Catalogna.

Oltre alle "cose di campo", il viaggio è stata occasione per divertirsi e rinforzare lo spirito di squadra, come spiega Contiero: «I ragazzi ne hanno approfittato per cementare i rapporti e conoscersi meglio, anche i soggetti più introversi hanno avuto modo di aprirsi un po' e familiarizzare con gli altri, e alla fine sul pullman del ritorno erano quelli che facevano più casino (ride, n.d.r.). Un giorno siamo anche andati in spiaggia, e hanno giocato formando le squadre come se fossero un gruppo di amici in vacanza o al parco, hanno provato numeri e acrobazie, è stato bello vederli esprimersi senza quella pressione che ti mette a volte la partita».

Non manca anche un commento sulla visita al Camp Nou: «Per un appassionato di Barça come me è stata un'emozione indescrivibile, mi sono commosso e a tratti non riuscivo nemmeno a parlare, ammiravo e basta; mi ha stupito la larghezza del campo, è diverso da come si vede in TV, e anche respirare la stessa aria che hanno respirato tanti campioni e tanti idoli personali è una cosa che non ha prezzo. Nel loro centro si percepisce la forza, il valore e l'importanza dello sport, non solo del calcio, loro sono veramente un passo avanti nel livello delle strutture perché ci hanno investito tanto, e i risultati si vedono».