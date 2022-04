Esposito al fotofinish fa esultare la curva, Eurogol per Delli Carri tacco magico di Silvestri

Il Caselle di Zullo mette in cassaforte 3 punti fondamentali per assicurarsi un posto in zona salvezza. La classifica è corta e le contendenti agguerrite ma per i rossoneri, dopo la vittoria conquistata all'ultimo minuto contro lo Charvensod, la strada per evitare i play out è tutta in discesa. Il match si sblocca subito a favore dei valdostani grazie a un intuitivo intervento di Apollaro, ma i padroni di casa rispondono poco dopo grazie al magico colpo di tacco di Silvestri. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per un gol ciascuno con Rosset che trova la rete per gli ospiti e...

