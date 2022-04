Incontenibile Deljallisi, sfatato il tabù biancorosso

Di fronte all'unica squadra, il Cuneo Olmo, in grado di violare la propria imbattibilità in campionato, la Cheraschese di Walter Scarzello vince con un sonoro 4-1 e lancia un segnale forte al Bra in vista della volata finale per il primato. Grande merito va al 10 e capitano bianconero Samuel Deljallisi, autore di una tripletta realizzata in quasi tutti i modi possibili: azione, rigore e punizione dal limite. I padroni di casa vengono illusi dal gol del momentaneo 1-2 di Caraglio. Ma il divario tra le due squadre, in particolar modo nella ripresa, si è rivelato troppo ampio per poter...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con