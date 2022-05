Aldrovandi e Pannuti infrangono i sogni dell'Aldini in rimonta

Finisce 2-2 la sfida tra Bresso e Aldini, importantissima da ambo le parti per motivi diversi; il Bresso per la salvezza e i biancorossoblù per provare a rimandare la festa del Lombardia Uno almeno di qualche ora. Il pareggio alla fine non serve a nessuna delle due: l'Aldini non vincendo fa dei rossoneri i primi del girone aritmeticamente e il Bresso mancando i tre punti - e con la vittoria a sorpresa del Varedo a Giussano - va a giocarsi tutto all'ultima giornata in casa contro l'Accademia Inter; per evitare i playout i ragazzi di Manzo dovranno battere i nerazzurri...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con