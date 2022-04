Alpignano di rimonta, Bitto freccia azzurra, Solavagione di ghiaccio e Leccese il super sub la svoltano

Una risposta di carattere, da grande squadra, quando il rischio di un altro sgambetto sembrava uno spettro più reale del solito. L'Alpignano spinge tantissimo sin dai primi minuti e colleziona palle gol a raffica, ma a festeggiare per prima è la Sanmartinese, in vantaggio con la zampata di Pappalettera. Il piano partita di Campasso non cambia, e finalmente, quando la porta sembrava stregata, arriva il pareggio di Bitto, il più ispirato. Il secondo tempo vede dei padroni di casa bloccati, forse a causa del risultato incerto, ma nel momento di maggiore difficoltà escono fuori i campioni e dal dischetto Solavagione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con