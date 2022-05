Balestrieri risponde alla rete di Faravelli ma la festa playoff è rimandata

La sfida tra seconda Villa e terza classificata Franco Scarioni termina sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Faravelli per i bianconeri e di Balestrieri per i padroni di casa, migliore in campo al di là del gol segnato. Tra le fila degli arancioneri sono da elogiare le buone prestazioni di Arne, Iseni e Spolaor, mentre per la squadra di Bosco si distinguono Vitali, Bruno e il capitano Faravelli. La Franco Scarioni con questo punto rimanda la festa playoff viste le vittorie di Enotria e Caravaggio, e dovrà fare almeno un punto contro il Crema già salvo - in lotta per...

