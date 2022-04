Imbrogno match winner, Cutrì come Donnarumma

Non sbaglia il Nichelino Hesperia che tra le mura amiche batte di corto muso il Vanchiglia. Un 1-0 prezioso per la squadra di Luigi Munno che consolida così il quinto posto in classifica e tiene a debita distanza proprio i granata di Antonio Cuccarese, che occupano la sesta posizione. I padroni di casa hanno creato meno rispetto agli ospiti, ma comunque durante il corso della partita non si sono mai disuniti e sono stati bravi a trovare il gol vittoria con Alessandro Imbrogno e a tenere il risultato fino al triplice fischio. Ospiti che hanno avuto qualche occasione in più,...

