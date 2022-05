La Brianza Olginatese ferma il Lombardia Uno, ma è comunque festa rossonera

Una partita intensa, con un grande ritmo e affrontata con decisione da entrambe le squadre. Alla fine tra Brianza Olginatese e Lombardia Uno è 2-2, in un pomeriggio ricco di botta e risposta. Ospiti che giocano con una grandissima serenità: il pareggio sempre per 2-2 tra Aldini e Bresso ha reso ufficiale il primo posto dei giocatori di Innamorato nel girone. Padroni di casa, invece, che volevano la vittoria per sognare il quarto posto, vista la pressione dell'Accademia Inter. Inizia meglio la Brianza Olginatese, che entra in gara con una propensione offensiva che porta al primo vantaggio con Brambilla. Il...

