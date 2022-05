Sattolo come Muriel: decisivo dalla panchina con una tripletta

Una super Rhodense guidata da uno strepitoso Jacopo Sattolo supera in casa l'ostacolo Cedratese. La penultima giornata di campionato si chiude con un 5-2 per gli arancioneri del tecnico di Ivan Iotti che ipotecano la vittoria già nel primo tempo con le reti di Monti e Picozzi poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Iotti mette in campo il numero 18 Jacopo Sattolo. L'attaccante classe 2007 si dimostra letale in fase offensiva e non spreca neanche un'occasione. Una buona e propositiva Cedratese infatti non riesce a fermare l'implacabile fame di gol del numero 18 che firma la vittoria con una tripletta tutta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con