Scontro diretto e terzo posto alla Viscontini: determinanti le parate di Facchino

La Viscontini centra il terzo posto in campionato sorpassando il Seguro, diretto avversario nella lotta per la terza casella del girone, vincendo lo scontro diretto casalingo per 2-1 in una partita piena di intensità e occasioni da gol. Le reti segnate da Marongiu nel primo tempo e dal subentrato Personeni nella ripresa hanno regalato ai gialloblù un traguardo impensabile ai nastri di partenza, arrivando davanti a squadre più quotate come lo stesso Seguro e il Sant'Angelo. Per i blues si tratta invece di una beffa, viste le svariate palle gol sprecate e le modalità con le quali sono arrivati le...

