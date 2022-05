Una meravigliosa stagione sorprendente: playoff conquistati!

Seppur non iniziata nel migliore dei modi, la stagione dei biancocelesti si è conclusa con un risultato incredibile: la squadra si è piazzata al terzo posto del girone B e disputerà i playoff regionali. Il tecnico, Simone Rigamonti, ha precisato che nessuno si aspettava un risultato del genere, ma con il lavoro e le giuste motivazioni è riuscito a trasmettere ai ragazzi la giusta voglia di vincere e, senza grandi pressioni, il Manara ha saputo giocare in modo disinvolto, vincendo partite pesantissime soprattutto nel finale di campionato. Nelle ultime tre giornate, infatti, i biancocelesti hanno battuto Lombardia Uno, Aldini e Accademia Inter, dimostrando di potersela giocare alla pari con chiunque e, anzi, di essere a tratti superiori a chi ha dominato il girone.

Il tecnico del Manara Simone Rigamonti

TANTI I TALENTI

Nonostante centrare i playoff non fosse un obiettivo prefissato, la squadra ha raggiunto questo traguardo straordinario; il lavoro di Rigamonti è stato importante, ma va dato merito al talento dei ragazzi, che da grande squadra hanno saputo giocare sempre con coraggio, con grinta e con personalità. Il 4-2-3-1 o 4-3-3 del Manara è sicuramente a trazione offensiva, anche perché lì davanti c'è una qualità incredibile a livello tecnico. Uno dei giocatori fondamentali di questa squadra è la punta centrale, Serge Gouba, anche detto "Pelè"; velocissimo, molto tecnico, forte di testa e molto bravo anche quando deve servire i compagni. Insomma, un centravanti vero: nove gol per lui in questo campionato. Kabori e Aloise sono, poi, giocatori molto duttili e che possono ricoprire più ruoli, dal trequartista all'ala, sinistra o destra. Sette gol per Kabori e cinque per Aloise, che hanno dato il loro importante contributo alla squadra.

SCHEDA GIOCATORE: SERGE GOUBA

PRESENZE: 16

MINUTI GIOCATI: 1246

GOL FATTI: 9

MINUTI/GOL: 138

MEDIA VOTO: 7.12

Serge "Pelè" Gouba, bomber del Manara

CENTROCAMPO SOLIDO

A centrocampo è stato importantissimo il lavoro di Federico Fumagalli, che da mediano ha segnato nove gol, tanti quanti quelli di Gouba: incredibile. Lui è anche il rigorista della squadra e infatti cinque reti le ha realizzate dal dischetto. Il modo in cui gestisce il pallone, però, è proprio da mediano puro. Smista il pallone sempre con qualità e tatticamente è intelligentissimo e, inoltre, sa sempre prevedere l'intervento difensivo e serve i compagni con i tempi giusti senza mai sbagliare: sostanzialmente, un piccolo Brozović. Simone Armando è un'altra arma importantissima: per lui sette gol in stagione, ma Simone è più una mezzala. Un vero centrocampista di inserimento che segue bene l'azione ed è sempre pronto a buttarsi in area di rigore per colpire. Anche la linea difensiva e il portiere sono di alto livello con Stefano Fumagalli e Geddo che partecipano ad entrambe le fasi con personalità uscendo palla al piede per impostare quando c'è spazio e Buzzi che da centrale si è dimostrato decisivo anche nell'area avversaria con ben tre centri in stagione. Un Manara che fa del gruppo la propria forza e che è pronto ad affrontare i playoff a testa alta.