Bertoni entra e firma la rimonta: Lombardia Uno, ora parte la caccia al titolo!

Partita pazza in via Pozzobonelli dove Lombardia Uno e Vis Nova si sono affrontante in un match molto fisico e su ritmi altissimi. 3-3 il punteggio finale, con i neroverdi di Mastropasqua in vantaggio per 1-3 al duplice fischio. Prima frazione devastante da parte degli ospiti che hanno saputo sfruttare gli spazi per colpire con le verticalizzazioni e con un gioiello da fuori area di Fusco nel finale. La ripresa è tutta rossonera; anche grazie ai cambi la squadra di Innamorato riacquista fiducia e gioca una seconda parte di gara su ritmi altissimi e meritando alla fine il pareggio. La...

