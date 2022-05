L'uragano Lanzafame si abbatte sul Garino, il numero sette si porta il pallone a casa

Il Vanchiglia stende 3-0 il Garino in una partita senza storia fin dai primissimi minuti. I rossoblù perdono quindi l'ultima chance di agganciare il treno playout, sbagliando l'approccio e dimostrando di non avere il carattere giusto per mordere a sufficienza i granata. Assoluto protagonista di giornata Luca Lanzafame, non solo autore di una splendida tripletta ma anche dispensatore di giocate illuminanti al servizio dei compagni, in una partita in cui i gol potevano essere anche quattro, considerando l'errore dal dischetto. I granata tornano a vincere dopo un mese di astinenza, mentre il Garino retrocede con una giornata d'anticipo. A una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con