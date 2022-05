Rashed porta i suoi alla gloria, basta un gol ai ragazzi di Campasso per consacrarsi vincitori del girone

Gli ingredienti da big match ci sono tutti: Alpignano e Cbs sono pronte ad affrontarsi per decidere il campionato. I rossoneri, padroni di casa, partita dopo partita hanno dimostrato la giusta tenacia per arrivare a soli -3 dalla capolista, che durante il girone di ritorno ha lasciato indietro qualche punto di troppo per chiudere un campionato che sembrava già deciso. Ma quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, e i ragazzi di Campasso sono scesi in campo per portare il loro calcio fatto di fraseggi, schemi e tanta tecnica meritando così la vittoria. Decisivo il gol...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con