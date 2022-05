Sotto di un gol nel primo tempo, nella ripresa arriva la clamorosa remuntada

Come chiudere in bellezza: la Cedratese di Guizzardi batte 3-1 la Lainatese con una bellissima rimonta tutta nel secondo tempo. Apre prima le danze la formazione ospite, con un calcio di rigore realizzato dal capitano Villani (17'). Ma durante la seconda frazione di gioco, i padroni di casa firmano la rimonta: doppietta di Soldavini (che gol il primo), singola marcatura di Drame quasi all'ultimo minuto. VILLANI DALLA ZOLLA Una gara combattuta dal primo minuto, fino alla fine: e il tabellino lo dimostra. La Cedratese sfoggia un 4-4-2, puntando in avanti tutte le proprie speranze su Drame. Risponde la formazione di Trombetta con...

