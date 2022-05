Impresa dei rossoblù in inferiorità per più di un'ora: Birtolo piazza la zampata

Nonostante più di un'ora in superiorità numerica il Venaria non riesce a sfondare il muro eretto dal Pianezza, tra Cervotti e rossoblù finisce in parità. Eppure le cose sembravano essersi bene per i padroni di casa di Paolo Petrucci, che si erano portati in vantaggio con Coda e al 25' avevano beneficiato del rosso diretto sventolato a Carlo Ongari. Nella ripresa però la zampata di Steven Birtolo fissa il punteggio sull'1-1 per la felicità del padre Alex, che ora si giocherà tutto all'ultimo turno contro il già retrocesso Settimo. Strada in discesa? Per l'importantissimo impegno in chiave salvezza Paolo Petrucci schiera...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con