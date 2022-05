Fasi finali, si entra finalmente nel vivo: ecco il responso dell'urna

La stagione regolare ha chiuso i battenti, consegnando nel weekend appena trascorso gli ultimi verdetti dei 6 gironi di Under 16. Ora, invece, si spalancano le porte dei playoff. La corsa al titolo di Campione Regionale entra nel vivo, con l'atteso sorteggio per scoprire gli abbinamenti della fase 1. Presso la sede del CRL, ubicata a Milano in Via Pitteri, l'urna ha fornito il proprio responso. Di seguito, ecco il tabellone con le 8 partite che si giocheranno domenica 15 maggio.

FASE 1

Inserite nell'urna le squadre (4) classificatosi come peggior seconde dei 6 gironi, le quali affronteranno 4 delle 6 formazioni arrivate al 4° posto. Le 4 migliore terze, invece, se la vedranno contro le rimanenti squadre (2 per piazzamento) arrivate al 3° e 4° posto. Le formazioni meglio piazzate in campionato disputeranno l'incontro tra le mura amiche.

DOMENICA 15 MAGGIO

GARA 1 : UESSE SARNICO-SCANZOROSCIATE

GARA 2 : RHODENSE-CISANESE

GARA 3 : BRENO-MANARA

GARA 4 : VISCONTINI-ACCADEMIA INTER

GARA 5 : CASTELLANZESE-SEGURO

GARA 6 : VILLA-CARAVAGGIO

GARA 7 : ENOTRIA-PONTE SAN PIETRO

GARA 8 : ALDINI-VARESINA

Gara secca, senza possibilità di tempi supplementari e/o calci di rigore. In caso di parità, la vittoria spetterà alla squadra con la miglior posizione in graduatoria ottenuta nel girone di competenza.

OTTAVI DI FINALE

Nella griglia degli ottavi si trovano già 8 squadre, suddivise tra le 6 arrivate prime in campionato e le 2 migliori seconde. Come per la fase 1, gare casalinghe per le formazioni meglio piazzate al termine della stagione regolare.

DOMENICA 22 MAGGIO

GARA 9 : SOLBIATESE- VINCENTE GARA 3

GARA 10 : VIRTUS CISERANO BERGAMO- VINCENTE GARA 8

GARA 11 : ALCIONE- VINCENTE GARA 1

GARA 12 : BRUSAPORTO- VINCENTE GARA 4

GARA 13 : MASSERONI- VINCENTE GARA 5

GARA 14 : AUSONIA- VINCENTE GARA 7

GARA 15 : LOMBARDIA UNO- VINCENTE GARA 6

GARA 16 : VILLA VALLE- VINCENTE GARA 2

Le 8 squadre qualificate accederanno poi ai quarti di finale, con accoppiamenti determinati dalla griglia degli ottavi. Sfide di sola andata fissate domenica 29 maggio, in cui saranno i calci di rigore a decretare i vincitori, se dovesse sussistere la parità al termine dei tempi regolamentari.



Semifinali (con andata e ritorno) in programma giovedì 2 giugno e domenica 5 giugno: in caso di pareggio nel doppio confronto, verrà premiata la squadra che abbia realizzato il maggior numero di reti. Se la parità dovesse persistere, varranno i gol segnati in trasferta. Ultima possibilità, i calci di rigore.



Finalissima l'11 giugno su campo neutro, con eventuali calci di rigore qualora i tempi regolamentari non dovessero essere sufficienti a decretare un vincitore.