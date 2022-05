Due classe 2006 diventano re: entrano dalla panchina, rimontano il doppio svantaggio e riscrivono la storia

Cuore, grinta e voglia di crederci fino alla fine. Questi sono gli ingredienti che hanno permesso alla Viscontini di rimontare il doppio svantaggio nel secondo tempo contro l'Accademia Inter (2-2), grazie alle reti nel secondo tempo dei subentrati Personeni e di Del Torto che hanno risposto alle reti nerazzurre di Cerriku e Arcuri, guadagnando un'incredibile qualificazione agli ottavi di finale contro il Brusaporto (visti i due risultati su tre a disposizione per il miglior piazzamento in classifica). Per la squadra di Fraietta si tratta di un traguardo impensabile ai nastri di partenza; per i nerazzurri si tratta di un'occasione persa...

