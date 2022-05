Ecco le finaliste, ma gli abbinamenti li decide il Giudice Sportivo

Si è concluso il campionato Under 16 Regionale ed ecco il roster delle magnifiche otto che si giocheranno il Titolo di Campione Regionale. Gli abbinamenti, dopo il pasticcio dell'Under 15 fatto la scorsa settimana, sono di nuovo incerti. Questa volta però non dipende da interpretazioni della segreteria del Comitato Regionale, bensì dal Giudice Sportivo. La seconda rinuncia del Morevilla (seconda consecutiva) ultima in classifica rischia di sparigliare le carte.

LE 8 FINALISTE

Per necessità regolamentari dobbiamo elencarle in ordine di girone:

• Accademia Borgomanero (1ª Girone A)

• Lascaris (1ª Girone B)

• Volpiano (2ª Girone B)

• Alpignano (1ª Girone C)

• Cheraschese (1ª Girone D)

• Bra (2ª Girone D)

• Asti (1ª Girone E)

• Chieri (2ª Girone E)

Fino all'ultimo respiro il dubbio è stato tra Chieri e Cbs, in quanto i collinari di Ciletta stavano perdendo in casa del Cit Turin. Il pareggio in rimonta però è bastato per tornare a pari punti con i rossoneri che però avendo una minor differenza reti rimane fuori dalle fasi finali.

PAROLA AL GIUDICE SPORTIVO

In ogni caso però per gli abbinamenti bisogna aspettare. O meglio, si possono nuovamente ipotizzare, ma dipenderà dai procedimenti che il Giudice Sportivo farà. Perchè? Come fu Latifi a decidere suo malgrado la Formula Uno della passata stagione, in Under 16 a incidere sugli abbinamenti è il Morevilla.

Ultimi a -1 punti in classifica, i ragazzi di Mauro Tuninetti non si sono presentati nella partita casalinga con il Cuneo Olmo, incappando nella seconda rinuncia (tra l'altro consecutiva) che, per regolamento, vale l'esclusione dal campionato e l'annullamento di tutte le partite disputate.

Oltre a intensificare i ragionamenti sul format regionali (che sono una cosa seria), va considerato come questo influisce sui quarti di finale (QUI IL REGOLAMENTO). Se il Morevilla avesse semplicemente perso nella partita di oggi, la Cheraschese sarebbe stata la miglior prima, il Lascaris seconda prima etc...

Ma se il Giudice Sportivo dovesse decidere, in virtù della giurisprudenza, di escludere il Morevilla prima del calcolo delle classifiche definitive (qui si apre un caso particolare in quanto all'ultima giornata) allora le cose cambierebbero. La Cheraschese passerebbe ad avere 63 punti in 24 partite (non più 69 in 26) e quindi la sua media punti scenderebbe a 2,625 rispetto a quella di 2,65 del Lascaris. Così facendo i bianconeri di Ricardo sarebbero la miglior prima, i lupi di Scarzello la seconda.

ECCO I DUE POSSIBILI SCENARI ABBINAMENTI

QUARTI DI FINALE CON MOREVILLA NON ESCLUSO

CHERASCHESE-CHIERI

LASCARIS-BRA

ASTI-VOLPIANO

ALPIGNANO-ACCADEMIA BORGOMANERO

QUARTI DI FINALE CON MOREVILLA ESCLUSO

LASCARIS (1ª MP 2,65)-CHIERI (2ª MP 2,38)

CHERASCHESE (1ª MP 2,625)-BRA (2ª MP 2,541)

ASTI (1ª MP 2,57)-VOLPIANO (2ª MP 2,57)

ALPIGNANO (1ª MP 2,5)-ACCADEMIA BORGOMANERO (1ª MP 2,5)

È un caso molto particolare, se non unico, che darà non poco lavoro al Giudice Sportivo per permettere di dare l'ufficialità degli abbinamenti in tempo utile per i loro svolgimenti sabato prossimo.