Il Chieri vola alle fasi finali, Cit impresa sfiorata

80 minuti che possono valere una stagione. I padroni di casa del Cit Turin si giocano la possibilità di evitare i playout, mentre il Chieri di Pierluigi Ciletta è alla ricerca degli ultimi punti preziosi che valgono la qualificazione alla fase finale dei regionali. Cit, un doppio colpo quasi micidiale. Per provare a confermarsi ai regionali anche nella prossima stagione, il tecnico Daniele Capello decide di scendere in campo con un 4-3-3 che garantisce ampiezza sulle corsie laterali senza rinunciare ad una buona copertura in mezzo al campo. Tra i pali c'è Serra, terzino sinistro Urzi, terzino destro Di Lorenzo, difensori centrali...

