Lizza come Nicola, la Sanmartinese si salva all'ultima giornata

La Sanmartinese è salva. Impresa delle violette di Piero Lizza che espugnano il campo del Giaveno Coazze con un sonoro 0-4 e ottengono la certezza matematica, grazie anche alla vittoria in rimonta della Cbs per 1-2 sul Paradiso: il tutto considerando il fatto che i ragazzi di Lizza sono stati ripescati a inizio stagione. Gara che gli ospiti riescono tenere sempre sotto controllo, non sono quasi mai andati in difficoltà, i padroni di casa non si sono dimostrati particolarmente pericolosi, e la vittoria per la Sanmartinese è stata solo la chiara conseguenza di ciò che si è visto in campo....

