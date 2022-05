Ponzo manda entrambe all'inferno

Giornata di verdetti per la categoria Under 16 e sul sintetico del ‘’Corbo’’ due protagoniste della lotta salvezza del Girone E si scontravano per stabilire il proprio destino. Il Mirafiori, già certo dei playout doveva vincere e sperare che il Cit Turin non portasse via i 3 punti al Chieri; i collinari dal canto loro, reduci da un pesante 3-0 con l’Asti erano a caccia del pass per la fase finale e gli bastava un pareggio per ottenerlo. Il risultato finale di 2-2 sarebbe stato ottimo per i ragazzi di Straforini i quali tuttavia non ne approfittano e impattano per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con