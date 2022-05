Gentile trascina l'Aldini da leader; Russo passa il turno e vola a Bergamo

Nel primo turno di playoff ad eliminazione diretta si sono sfidate Aldini e Varesina in via Orsini in una delle partite più pazze della stagione che finisce 5-2 per i padroni di casa. Nel primo tempo partono fortissimi i rossoblù con tanto possesso palla, tocchi nello stretto e giocate di prima da grande squadra. Dopo neanche venti minuti la Varesina è sopra 0-2 e i Falchi in evidente difficoltà; poi qualcosa scatta nella testa dei ragazzi di Russo che con voglia, orgoglio e tanto cuore riprendono in mano la gara con un gol a fine primo tempo di Gentile e...

