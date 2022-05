Il Volpiano perde la testa e la vetta, è SALVenaria

"L'antico vaso andava portato in salvo...sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta!". Così recitava un vecchio spot pubblicitario, così si potrebbe dire anche del Venaria di Paolo Petrucci: ai Cervotti serviva una combinazione di fattori per centrare la salvezza senza passare dai play out, il primo dei quali comportava la vittoria sulle Foxes, desiderose di consolidare il primato in classifica. Missione compiuta per Medelin e compagni, che si impongono con un pirotecnico 4-3 e, complice la sconfitta del Caselle ed il vantaggio negli scontri diretti con il Pianezza, raggiungono il difficilissimo obiettivo. Delusione, invece, per i ragazzi di Alessandro Malagrinò, che...

