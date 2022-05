Manita clamorosa: i bergamaschi vincono e continuano a sognare

Il sogno continua: la Cisanese di Conti batte per 1-5 la Rhodense di Iotti. Una gara bella e piacevole da guardare, dall'inizio fino al triplice fischio finale. Apre subito le danze Scuri (14'), che ribadisce in rete con un colpaccio di testa alla mezz'ora. La seconda frazione di gioco vede una reazione arancionera con il gol del subentrato Sobacchi. Ma è solo un fuori onda di qualche secondo. Rizzuti, Adamoli e Mungari firmano la manita bergamasca. Ora si prosegue contro il Villa Valle. DOPPIO SCURI Che ritmi! I ragazzi di Conti scendono in campo con un 4-3-3, e nei minuti iniziali...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con