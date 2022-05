Un cucchiaio su rigore per espugnare il campo dell'Enotria: il Ponte San Pietro sogna

L'Enotria ospita il Ponte San Pietro nel primo turno dei playoff: i padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, mentre i bergamaschi sono chiamati all'impresa esterna per proseguire il cammino nelle fasi finali. Il Ponte San Pietro passa subito in vantaggio con Filippo Nahum, ma la risposta dei milanesi è immediata e il pareggio arriva ben presto con Daniele Lombardo. Enotria che passa anche in vantaggio con Diego Fagnoni, ma nella ripresa gli ospiti riescono a ribaltare il risultato con Luca Zambelli e Mattia Busi. Il Ponte San Pietro passa dunque agli ottavi...

