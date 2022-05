Dhari fa scendere il Fossano, la Monregale ha ancora una speranza

C'è chi scende e c'è chi (forse) rimane. Il primo turno di playout è terminato con il rocambolesco risultato di 3-3 fra Monregale e Fossano: andati ai tempi supplementari dopo una zampata in pieno recupero di Mondino, i Blues non sono più riusciti a bucare la porta biancorossa e devono soccombere di fronte al regolamento. I fossanesi retrocedono di categoria, mentre i monregalesi (grazie alla migliore posizione nella classifica generale) avranno un'ultima chance nel secondo turno dei playout, dove affronteranno la Saviglianese (matematicamente qualificatasi al turno successivo grazie al divario in classifica con il Pedona, condannato alla retrocessione). I ragazzi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con