Rotolo più forte anche dell'influenza, Alpignano, segui la tua Guidi

L'Alpignano ha voglia di far bene davanti al proprio pubblico e per abbattere la resistenza di una comunque stoica Accademia Borgomanero bastano una zampata di Guidi e il rigore di Rotolo. Alpignano alle semifinali, mentre i rossoblù chiudono qui una stagione che li ha visti dominare a tratti il proprio girone, mentre il tecnico Simone Roncarolo guarda già avanti, soddisfatto dell'annata dei suoi ragazzi. Guzman rapace, Guidi non fa prigionieri. E' finito il tempo degli scherzi, ora si fa sul serio, c'è in palio un posto tra le magnifiche quattro, e dopo il successo della Juniores ora tocca all'Under 16...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con