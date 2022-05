Viro con l'incornata, con Passantino non si passa, il Bsr va avanti e sogna

Il Bsr è vivo! Fantastica vittoria dei biancorossi di Luigi Nudo che fanno l'impresa e battono fuori casa la Bruinese per 1-2. Gran partita da parte degli ospiti che hanno dimostrato di saper soffrire quando il momento lo richiedeva, ma anche di saper pungere nei momenti opportuni, che si sono verificati tutti nei momenti iniziali di entrambi i tempi, con Giuseppe Viro sempre come protagonista. In casa Bruinese invece ci prova Manuel Nucelli, che da sottoleva (lui è un 2007) segna il gol del momentaneo 1-1 e tenta di salvare i suoi compagni dell'Under 16, ma anche quelli dell'Under 15,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con