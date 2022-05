De Crescenzo e la filosofia del trequartista: Ausonia avanti sul Ponte

L'Ausonia vince e convince, con una prestazione di squadra complessivamente ottima e singoli come De Crescenzo e Gualtieri, autori di un match straordinario; ad aprire le danze è Cristini nel primo tempo, poi nel secondo chiudono i subentrati Di Maio e Laddaga; per gli ospiti, i migliori sono Russo e Loffredo, che hanno difeso alla grande nonostante la grande pericolosità degli avversari. PARTENZA BRUCIANTE Pronti via e sono subito i neroverdi a partire forte, con la prima grande occasione al quinto minuto: Braiotta si invola sulla fascia destra e crossa per Colombo che stoppa la palla e calcia, ma trova...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con