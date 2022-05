Pietropoli e Aboulfath trascinano il Varedo: il playout d'andata lo vince Isepetto

L’andata della sfida playout del girone B va al Varedo, che batte 3-2 il Bresso al termine di una partita ricchissima di emozioni fino all’ultimo minuto. La squadra di Isepetto chiude sul doppio vantaggio la prima frazione e ad inizio ripresa va addirittura sul 3-0. Poi il Bresso viene fuori e con voglia rientra due volte in partita, chiudendo il match sul 3-2 che, in chiave ritorno e specialmente per come si era messa, non è male. Grande rammarico per il Varedo che poteva chiudere la gara con un risultato più rotondo, anche considerando l’errore dal dischetto di Aboulfath a 3...

