Raimondi fa il fenomeno: 7.5; Bufano come Buffon: 8; Caparbietà Bertoni: 7

Niente da fare per la favola Villa; la Lombardia Uno azzanna il secondo tempo e rimonta con merito i bianconeri. Al vantaggio dell'ottimo Vitali risponde ben presto Raimondi su punizione, con una gemma da fuoriclasse assoluto. In pieno recupero completa l'opera Bertoni, sebbene ai rossoneri potesse bastare anche il pareggio in virtù del miglior piazzamento in campionato. CLICCA QUI PER LA CRONACA LE PAGELLE LOMBARDIA UNO: Pastore 6.5 Sicuro e già carico d'esperienza nei momenti di sofferenza del match. Summa 7 Inizia terzino sinistro per poi spostarsi a destra. La sostanza non cambia: il numero 2 spinge e si ritaglia anche una doppia...

