La gioia e la grinta di Paolin e compagni: galletti a cresta altissima

L'agente sotto copertura Alberto Cia sblocca la gara insaccando a porta vuota dopo la prima respinta di Codres, Passuello la pareggia a inizio ripresa. A decidere tutto, come buona prassi, però è il capitano: Battista "Batto" Paolin che con un siluro all'incrocio firma la fine dei giochi.I galletti di Redento staccano il pass che li conduce dritti per dritti alle semifinali e lo fanno superando un ottimo, quanto anche sfortunato, Volpiano mantenendo intatto il sogno. Il prossimo esame si chiama Cheraschese.ECCO LA FOTOGALLERY DI ASTI-VOLPIANO UNDER 16...