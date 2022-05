I "Fantastici 4" dei Quarti di Finale

Archiviata la regular season, si va alle fasi finali. Quattro partite regalano quattro semifinaliste, ma oltre ai gol ed ai risultati, è il momento di far luce sulle prestazioni in campo dei "Fantastici 4".

FRANCESCO GUZMAN, ALPIGNANO

L'Alpignano ha ospitato la sorprendente Accademia Borgomanero, e tra le fila dei padroni di casa di Alessandro Campasso a mettersi particolarmente in luce è stato il capitano alpiceleste Francesco Guzman. 11 reti (la metà del capocannoniere del girone C, Alessio Vitale del Vanchiglia) nella regular season per lui che è rimasto a secco anche contro i rossoblù di Simone Roncarolo, ma ha comunque creato scompiglio sfiorando più volte la rete e soprattutto ha servito l'assist per il vantaggio di Guidi (gara che terminerà poi 2-0 in virtù del raddoppio del subentrato Rotolo su rigore).

CLAUDIO SIMONETTI, LASCARIS

Si dice che genio e sregolatezza vadano spesso a braccetto, e il proverbio trova forse la sua massima espressione in Claudio Simonetti del Lascaris. Piedi buoni, tecnica e visione di gioco e un carattere peperino che il tecnico Massimo Ricardo è stato bravo a livellare, rendendo l'attaccante ex Pozzomaina una pedina importantissima nello scacchiere bianconero. Nel quarto di finale contro il Chieri è stato proprio Simonetti a salire in cattedra: dopo il vantaggio di Favilla su rigore, il folletto del Lascaris cala un uno-due micidiale che porta i padroni di casa all'intervallo sul 3-0. Nella ripresa Kingidila arrotonderà ancora di più il punteggio, prima del sussulto d'orgoglio finale del Chieri che porterà al definitivo 4-2 firmato da Guida e Pacconi.

BATTISTA PAOLIN, ASTI

Se lo chiamano "Batto-gol" ci sarà un motivo. Battista Paolin è stato uno dei protagonisti indiscussi della stagione dell'Asti: a partire dalla regular season, in cui ha segnato 25 gol (miglior marcatore del girone E davanti a Matias Perez del Derthona con 24 e Alessandro Guida del Chieri con 23). Il capitano dei galletti è stato trascinatore anche nel quarto di finale contro il Volpiano di Alessandro Malagrinò: suo il gol vittoria contro le Foxes, un bellissimo destro a giro di prima intenzione che ha mandato in visibilio il pubblico di casa.

SAMUEL DELJALLISI, CHERASCHESE

Nel derby roerino tra Cheraschese e Bra, vinto al cardiopalma dai lupi di Walter Scarzello, c'è stato un protagonista assoluto, si tratta del capitano bianconero Samuel Deljallisi: dal suo tiro nasce il vantaggio di Nota, poi il numero 10 segna il rigore del 2-1, e infine serve al classe 2007 Surra la palla del definitivo 4-3. Il tutto senza dimenticare che Deljallisi, nel girone D, ha segnato la bellezza di 43 reti, di gran lunga miglior marcatore della categoria Under 16.

SEMIFINALI UNDER 16

ALPIGNANO – LASCARIS

ASTI – CHERASCHESE



ANDATA • Sabato 28 maggio

RITORNO • Sabato 4 giugno