Rotolo risponde a Ragusa e non la spunta nessuno

Lo stadio del Rivoli di Via Isonzo ha ospitato il turno di andata della semifinale tra Alpignano e Lascaris. Una partita incandescente, non solo per il sole che batteva sul campo, ma soprattutto per i ritmi e la qualità del gioco portata in campo da entrambe le squadre.

L'Alpignano ha le sue occasioni con Capitan Guzman che spinge sulla fascia sinistra, ma non manca anche il palo di Algarotti che come una furia è sempre pronto a coprire in difesa ma anche a dare una mano in fase offensiva. Il Lascaris risponde invece con le ottime costruizioni in mezzo al campo dove c'è Favilla a fare da valore aggiunto visto i suoi scatti in area a tutta velocità che spesso risultano pericolosi.

A sbloccare il match sono proprio i bianconeri con Ragusa che,approfittando di un errore di Baschirotto che perde ingenuamente palla proprio nei pressi dell'area, fa partire il rito che insacca in rete portando i suoi in vantaggio al 22' del primo tempo. La partita continua a ritmi altissimi e tra un occasione mancata e l'altra, L'Alpignano risponde al 7' minuto della ripresa. L'occasione parte da una rimessa laterale in campo avversario con una sfera fluttuante che raggiunge Rotolo che con una volè spiazza il portiere avversario.

Al triplice fischio siamo sull'1-1, un pareggio che tiene i giochi aperti per entrambe le squadre che andranno a giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno per raggiungere l'agognata finale. La partita si disputerà sabato prossimo sul campo del Lascaris.

Capitan Guzman dell'Alpignano affianco a Rotolo che con il suo gol ha riportato il match in equilibrio

I MARCATORI

ALPIGNANO- LASCARIS 1-1

RETI: 22' Ragusa (L), 7' st Rotolo (A).