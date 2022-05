Saracinesca Jacopo Serra: il sottoleva che para tutto

Una Salvezza targata "SS": Sanna e Serra incidono sullo scontro del secondo turno per i playout. In casa del Cit Turin crollo il Mirafiori, che oltre alle categorie di Under 19 e di Under 17, retrocede anche con questa. A decidere il match è un gol di Edoardo Sanna, che entra nel secondo tempo e segna un gran gol dalla sinistra, alla prima occasione fa centro, grande giocata di Tizzani che ne salta due e serve il compagno con l'esterno e a tu per tu non sbaglia. Eroe? Mvp? Best Player? Possiamo stare qui giorni, il migliore in campo è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con