Di prepotenza i rossoneri si prendono la semifinale! Battuto il Villa Valle di Gatti

Il Lombardia Uno di Massimo Innamorato è in semifinale, battuto il Villa Valle di Giorgio Gatti per 4-2 in una partita spettacolare e ricca di emozioni. Sicuramente migliore l’approccio alla gara dei rossoneri, che scendono in campo giocando fin da subito su ritmi altissimi. In poco più di mezz’ora il punteggio è già sul 3-0 per i padroni di casa, con le marcature di Summa, Bertoni e Cannata. I bergamaschi sembrano completamente fuori dalla partita, ma alla fine del primo tempo trovano il 3-1 con Mocchi; nella ripresa i padroni di casa vogliono chiuderla, ma non ci riescono e sono...

