La rimonta perfetta: il Brusaporto ribalta l'Alcione e vola in semifinale

L'Alcione ospita il Brusaporto nella sfida valida per i quarti di finale che finisce 2-1 per la squadra in trasferta. Agli ottavi i milanesi hanno vinto nei minuti finali contro l'Uesse Sarnico, mentre i bergamaschi hanno trionfato sul velluto contro la Viscontini. Entrambe le squadre arrivano quindi a questa sfida con grandi motivazioni e ambizioni. Gli orange partono subito forte e passano in vantaggio al 7' con un mancino ben calibrato di Federico Forni, nella ripresa però il Brusaporto cambia completamente volto e ribalta il risultato, prima con la rete del capitano Marco Valenti e poi a due minuti dalla fine...

