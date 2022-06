Ausonia in vantaggio dal dischetto: semifinale ancora in bilico, si decide tutto domenica

Termina 3-2 la gara d'andata delle semifinali tra Ausonia e Lombardia Uno, dopo una partita che ha visto diversi capovolgimenti di fronte e tanto spettacolo in campo. Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in diverse occasioni per poi riuscire a sbloccare il punteggio nei minuti finali della prima frazione con Zanca prima e Cristini poi, portando il risultato sul 2-0 all'intervallo. I ragazzi di Innamorato non mollano e nei primi dieci minuti della ripresa pareggiano i conti con una super doppietta di Raimondi. A metà della ripresa il gol che decide questa semifinale d'andata lo segna...

