4178 km per fare i regionali: l'ultimo ripescaggio che accende un derby a distanza

A pochi giorni dall’avvio dei campionati regionali arriva l’indiscrezione che ogni probabilità sarà accompagnata da ufficialità nei prossimi giorni: l’Arona manderà la sua rinuncia al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per quanto concerne il Torneo Regionale Under 16. Dopo aver ratificato l’iscrizione e sperato fino all’ultimo di allestire una squadra, alla fine la società biancoverde rinuncia lasciando un posto vacante. Siccome la stagione non è ancora cominciata, la soluzione è andare a guardare la lista di ripescaggio dal quale si attingerà senza guardare la territorialità, in quanto i gironi sono già fatti e i calendari pure. Quest’ultimo è un...

