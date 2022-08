Mattrel-Pregnolato futuro deciso: arriva la chiamata delle Prof

Settembre si avvicina, la nuova stagione è alle porte, le squadre sono ormai sistemate numericamente, ogni ragazzo ha trovato la sua sistemazione da un pezzo, ma non Alessandro Mattrel e Leonardo Pregnolato, che hanno appena scoperto il loro futuro, per loro ci sono le Prof.

Alessandro Mattrel, pronto al salto nel Professionismo

Entrambi i ragazzi sono stati due protagonisti della fantastica stagione del Mirafiori di Molinelli: il primo è stato autore di grandi interventi in porta per tutta l'annata, il secondo da centrocampista e capitano ha guidato i suoi alla conquista del Girone C, andando in doppia cifra per quanto riguarda i gol, e candidandosi come un papabile Mvp della categoria.

Per loro, dopo una stagione piena di sacrifici, è arrivata la giusta ricompensa, le Prof hanno preso la decisione finale: per Alessandro il futuro sarà granata, per lui c'è il Torino, per Leonardo pronta una nuova avventura nella Pro Vercelli, dove seguirà Alberto Gamba del Pertusa, suo compagno fisso nella Rappresentativa Nazionale.

CAPITOLO TORO

Alessandro Mattrel con la nuova maglia del Torino



Per Alessandro i contatti col Torino vanno avanti da tutta la stagione praticamente, con la saracinesca ex Mirafiori che ha svolto più allenamenti con i granata, che alla fine si sono decisi a tesserarlo.

Alessandro: «Questo cambiamento per me è per la mia carriera vuol dire tanto, è una grande soddisfazione e soprattutto una grande opportunità da sfruttare al meglio. Sono molto felice di questo cambio importante ma bisogna rimanere lucidi senza montarsi la testa. Appena il Mirafiori riprenderà gli allenamenti andrò a salutare la squadra e soprattutto mister Molinelli che mi ha dato una grande mano per questo salto in avanti. Il mio obiettivo di questa stagione è quello di migliorarmi in tutti i particolari e di riuscire a diventare il primo portiere, la mia aspettativa è quella di allenarmi duramente e soprattutto con tanta determinazione».

CAPITOLO PRO VERCELLI



Leonardo Pregnolato firma con la Pro Vercelli





Una telenovela durata tutta l'estate, il prossimo anno giocherà nei Regionali o farà il salto nel Professionismo ci si chiedeva, ma alla fine, come sempre, si è giunti a una conclusione, che porta alla firma di Leonardo con la Pro Vercelli.

Leonardo Pregnolato, pronti alla nuova avventura con la Pro Vercelli

Leonardo: «Questo salto in avanti per me significa molto perché ho raggiunto un altro mio piccolo obiettivo personale e per la mia carriera non ci penso, continuerò a divertirmi e dare il massimo e poi si vedrà. È un opportunità importantissima perché non capita a tutti e devo essere bravo a saperla sfruttare al massimo. Con i miei vecchi compagni ho un bellissimo rapporto, ho avuto modo di salutare tutti , chi dal vivo chi da messaggio e mi hanno tutti incoraggiato. Con il mister Molinelli non posso fare altro che ringraziarlo per questi bellissimi anni passati insieme. Da questa nuova stagione il mio obiettivo è sempre lo stesso: migliorare e apprendere da queste nuove situazioni».