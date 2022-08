Poletti match winner: punizione al bacio e lo Charva batte il Vanchiglia

Seconda giornata di Fair Play Cup andata in archivio anche per i 2007, con lo Charvensod che a sorpresa batte il Vanchiglia di Alessandro Bettega, mentre il Lucento di Delli Calici rispetta le attese e supera agevolmente il Caselle.



VANCHIGLIA-CHARVENSOD

Si riprende alla grande lo Charvensod, che dopo la sconfitta per 3-0 contro il Lucento, batte 0-1 il Vanchiglia. Gara con poche occasioni sia da una parte, che dall'altra, dove però a meritare i 3 punti sono stati proprio i valdostani. Il match winner? Simone Poletti, che con un eurogol decide la partita: punizione dal limite per lo Charva, sulla battuta si presenta proprio il numero 10, che di destro supera la barriera e disegna una traiettoria magica, con la palla che becca la parte interna del palo e finisce dritta in porta. Dopo la rete lo Charva rischia poco e nulla, e nonostante l'inferiorità numerica, vista l'espulsione nel secondo tempo di Ivan Filippone, riescono a portare a casa 3 punti che valgono oro.

IL TABELLINO

VANCHIGLIA-CHARVENSOD 0-1

RETI: 25' Poletti

LUCENTO-CASELLE

Non sbaglia il Lucento, che con una super prestazione ne rifila 4 al Caselle, e dunque va a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Più che convincente la prova dei rossoblù, che dopo un quarto d'ora dall'inizio della gara trovano il vantaggio con il bomber di casa, Alessio Esposito, che dopo essere rimasto a secco nella prima stagionale, ritrova la via del gol dopo una bella triangolazione con il fantasista Carlo Piazzolla che imbuca il Tigre che da solo davanti all portiere non sbaglia e di mancino incrocia e segna. Il raddoppio arriva con un altro giocatore importante di questa squadra, Francesco Francioso, che nel suo nuovo ruolo (Delli Calici lo ha arretrato a terzino sinistro) riesce a far male lo stesso: fuori dall'area di rigore, lascia partire una mina di mancino, che prima becca la traversa e poi finisce in porta, SPET-TA-CO-LA-RE.



Diego Ferrario, Francesco Francioso, Alessio Esposito, Alessio Checa, gli uomini copertina della vittoria contro il Caselle





Il 3-0 arriva con il neo arrivato Diego Ferrario, che, entrato a inizio secondo tempo, si fa subito riconoscere, con una conclusione dal limite dell'area che viene deviata da un difensore avversario, e inganna Alessandro Odorico, che dunque non può nulla su questo tiro sporcato. Il poker rossoblù nasce da un calcio d'angolo per i ragazzi di Delli Calici: il corner non trova nessuno del Lucento, ma pesca, Samuele D'Apice, che nel tentativo di spazzarla, colpisce male la palla che dunque finisce in porta.

IL TABELLINO

LUCENTO-CASELLE 4-0

MARCATORI: 15' Esposito, 20' Francioso, 18' st Ferrario, 23' st aut.D'Apice.