Ready... Go: Poker Lascaris! Super debutto per Torti e Bosco

Al via il triangolare di Under 16 tra Lascaris, Volpiano Pianese e Bruinese. Nel Saturday Night c'è subito un Poker, tinto di Bianco e Nero

LA PARTITA

LASCARIS-VOLPIANO PIANESE: 4-0

RETI: 13' Bosco, 15' Chiarello, 23' Torti, 5' st Gironi.

Buonissima la prima per la formazione di Cocino nella stagione 22/23. Il tecnico bianconero schiera dal primo minuto un 4-3-3 mascherato, che spesso diventa un 4-4-2. Tra i pali Coroama, davanti a lui Bosco, Girodo, Picheca e Geme. A centrocampo ecco Tonello in cabina di regia, Maniscalco e Torti a supporto. Tridente offensivo composto da Ierinò, Chiarello e Dimatteo. Il Volpiano-Pianese risponde con un 4-3-3 insolito, viste le caratteristiche del tecnico Uranio e del suo 4-4-2 a blocchi utilizzato nella scorsa stagione. Morelli in porta; Marinella, Faye, Torresan e Brogliatti sulla linea difensiva. In mezzo al campo Finetti, utilizzato come play, a destra Stefanelli e a sinistra D'Onofrio. Davanti spazio a Gambetti e Massari sulle corsie, Brunazzo fa la prima punta.

Bene ma anche benissimo i volti nuovi bianconeri, sono proprio loro che sbloccano e chiudono il match. Partita che si svolge pressoché in una metà campo. Nei primi dieci minuti vige un buon equilibrio, poi sale in cattedra Bosco. Il nuovo terzino destro del Lascaris scatta sulla corsia e si accentra tagliando dentro al campo, uno-due con Ierinò e conclusione di prima intenzione, il tiro si alza e gira fino ad insaccarsi sul secondo palo con una palombella dove nulla può Morelli. Passano soltanto due minuti ed arriva il gol del nuovo numero 9 bianconero: palla che arriva in area, Chiarello controlla di mancino e calcia forte insaccando sul secondo palo. Non c'è due senza tre... ecco quindi il terzo gol dalla new entry fronte Alessandria: Alessandro Torti. Il numero 10 bianconero fa tutto da solo, raccoglie una ribattuta e da fuori calcia a giro di mancino sul secondo palo, la traiettoria incanta, Morelli vola ma il tiro di Torti era quasi imprendibile. Il Volpiano-Pianese ci prova, la preparazione a Sestriere si fa sentire, si provano alcune palle lunghe con la sventagliata di Stefanelli di mancino per la corsa di Gambetti, senza però impensierire Coroama. In mezzo al campo per le Foxes lavorano tanto D'Onofrio in pressing e Finetti in impostazione.

Sono tanti i cambi effettuati nel secondo tempo, Cocino compone quasi un nuovo 11: Matta-Beggi-Girodo è il nuovo tridente. Giarrizzo, Iemma e Chiabotto agiscono a centrocampo, in difesa spazio al nuovo terzino sinistro Triulcio (arrivato da Venaria). Servono solamente 5 minuti della ripresa a Girodo per gonfiare la rete. Giarrizzo taglia il campo portandosi la palla sul centro destra d'area di rigore, poi tacco di mancino e dal limite dell'area Girodo apre il piattone che si insacca a fil di palo. Cocino punta forte il Super Oscar, le prime basi si vedono eccome.

MIGLIORI IN CAMPO

Torti 8 El nuevo Diez! Firma indelebile sulla prima in bianconero per il centrocampista di Cocino. Abile con entrambi i piedi, gesti tecnici di un gradino superiore: un esempio? La "Girella" sul gol del 3-0 Lascaris.

Bosco 7.5 Debutto anche per lui, utilizzato in una linea difensiva a 4 largo a destra. Il gol vale il prezzo del biglietto, Gambetti fatica e ha quasi sempre la peggio contro il numero 2 bianconero.

Chiarello 7.5 Si presenta subito con un gran gol. Una conclusione molto forte che coglie impreparato Morelli sul secondo palo. Il nuovo numero 9 c'è, oltre al gol anche buon movimento tra le linee.

Ierinò 7 Non segna, ma assiste. Compie giocate di pura qualità. Finte e contro-finte che imballano Brogliatti sulla corsia e sulla conclusione Morelli salva in presa bassa.

Girodo 7 Anticipi di forza e di grinta per il nuovo centrale bianconero. Il tandem con Picheca funziona. Sia Brunazzo che Peradotto faticano quando si trovano di fronte a lui.